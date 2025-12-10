Restore Aktie

Restore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 13:29:41

Wingtech seeks to restore Nexperia control as chip feud lingers

Despite political progress, Nexperia’s Dutch HQ and its Chinese operations are locked in an internal feudWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Restore PLCmehr Nachrichten