Winland präsentierte Quartalsergebnisse

Winland hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Winland ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 1,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at