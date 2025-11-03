Winowner Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Winowner Group hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Winowner Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 780,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 737,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at