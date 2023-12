Wirkstoffforscher Morphosys besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Morphosys holt sich wegen des Mittelbedarfs im kommenden Jahr frisches Geld über eine Kapitalerhöhung ins Haus. So wollen die Bayern bis zu 3,4 Millionen neue Aktien ausgeben, wie sie am späten Mittwochabend in Planegg bei München mitteilten. 2024 bestehe inklusive zusätzlicher geplanter Kostensenkungsmaßnahmen ein Liquiditätsbedarf von rund 250 Millionen Euro, hieß es zur Erläuterung. Die Nettoerlöse will Morphosys unter anderem für die laufende klinische Entwicklung wichtiger Produktkandidaten hin zur behördlichen Zulassung verwenden. Dazu gehört auch die Beschleunigung der Vorbereitungen der Markteinführung vom Hoffnungsträger Pelabresib zur Erstbehandlung von Myelofibrose.

Die Festsetzung des Platzierungspreises findet in einem beschleunigten Platzierungsverfahren statt. Beim derzeitigen Kurs von fast 35 Euro würden 3,4 Millionen Aktien bis zu knapp 120 Millionen Euro brutto einbringen. Bei Kapitalerhöhungen müssen Firmen aber üblicherweise deutliche Abschläge hinnehmen./men