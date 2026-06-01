Wise Aktie

Wise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756

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01.06.2026 15:12:58

Wise under investigation over money laundering control concerns

Wise says it is working with the Brussels prosecutor's office but that "no specific findings have been shared with us to date".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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