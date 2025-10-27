Quantum Computing Aktie
Without Question, These Are the 2 Safest Quantum Computing Stocks to Buy (Hint: Not Rigetti Computing)
A small group of quantum computing stocks has taken the market by storm. For instance, one of these stocks, like Rigetti Computing, is up over 2,880% over the past year. Even in this inflated stock market, returns like this are simply unheard of. But now, after such a big run, companies like Rigetti are inherently risky because they lack material revenue and earnings right now and are a pure bet on the commercialization of quantum computers.If it happens, Rigetti shareholders will do well. If it doesn't, then who knows? For this reason, investors should tread carefully when approaching the pure-play quantum computing stocks. However, if they want exposure to the sector in a much more conservative manner, they can buy these two quantum computing stocks instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
