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27.05.2026 17:37:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 10. Juni
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DONNERSTAG, DEN 28. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung
10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg
11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung
11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online)
12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung
13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen
15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung
17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen
20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung
22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen
AUT: Vienna Insurance Group, Q1-Zahlen
AUT: CPI Europe, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 NOR: BIP Q1/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 5/26
12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
14:30 USA: Realeinkommen 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: Neubauverkäufe 4/26
18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
SONSTIGE TERMINE
DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
DEU: Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-Ländern
Die Finanzminister aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Deutschland beraten in Berlin.
+ 15.00 Statement Finanzminister Klingbeil
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos
+ 14.15 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas
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FREITAG, DEN 29. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
07:00 FIN: BIP Q1/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 SWE: BIP Q1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26
SONSTIGE TERMINE
LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius
SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).
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SONNTAG, DEN 31. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26
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MONTAG, DEN 1. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:00 CHE: BIP Q1/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26
15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf
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DIENSTAG, DEN 2. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung
10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26
10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung
USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26
10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26
16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow
+09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung
+09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz
10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung
DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026
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MITTWOCH, DEN 3. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen
10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung
10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen
14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung
16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung
19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung
22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes
DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
USA: Macy's, Q1-Zahlen
gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
TERMINE KONJUNKTUR
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe
10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel
BEL: Green Week 2026, Brüssel
Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik
09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris
RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg
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DONNERSTAG, DEN 4. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung
DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
11:00 EUR: Einzelhandel 4/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 5. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung
DEU: Convalue, Jahreszahlen
DEU: Defama, Q1-Zahlen
DEU: Horus, Jahreszahlen
DEU: Tradegate, Hauptversammlung
DEU: Viscom, Hauptversammlung
USA: Airbnb, Hauptversammlung
USA: Alphabet, Hauptversammlung
USA: Netflix, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26
SONSTIGE TERMINE
LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)
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MONTAG, DEN 8. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
DEU: OHB, Hauptversammlung
DEU: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»
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DIENSTAG, DEN 9. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 5/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn
LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg
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MITTWOCH, DEN 10. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen
10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)
16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
19:00 USA: Target, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
14:30 USA: Realeinkommen 5/26
18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin-Schönefeld
DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae
+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
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