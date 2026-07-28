WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 11. August

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MITTWOCH, DEN 29. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26

06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan

07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin , Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call)

18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen

USA: Fortinet, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)

08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse),

Jahr 2025

08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

SONSTIGE TERMINE

13:15 DEU: Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche

DEU: Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor

Online-Pk mit IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)

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DONNERSTAG, DEN 30. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch)

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall)

10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall)

12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26

07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26

09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)

10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26

14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 31. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 3. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen

22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Loews, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

USA: Palantir, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

SONSTIGE TERMINE

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DIENSTAG, DEN 4. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: SpaceX, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Handelsbilanz 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

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MITTWOCH, DEN 5. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 7/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal

14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26

14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 7. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 7/26

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26

SONSTIGE TERMINE

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SONNTAG, DEN 9. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26

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MONTAG, DEN 10. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

17:45 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26

08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

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DIENSTAG, DEN 11. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

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