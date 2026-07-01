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01.07.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Juli
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MITTWOCH, DEN 1. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung
14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: General Mills, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q2/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26
SONSTIGE TERMINE
07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments
Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben.
09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal
BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel
BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel
EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit
IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab
HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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DONNERSTAG, DEN 2. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Associated British Food, Q3 Trading Update
10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Michelin, Pre-Close-Call Q2
GBR: Sainsbury, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht
08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe
10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden
Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
HINWEIS
USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt
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FREITAG, DEN 3. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin
HINWEIS
USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen
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MONTAG, DEN 6. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz
DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung)
16:00 USA: ISM-Index Service 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben
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DIENSTAG, DEN 7. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz
10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung
12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung
DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26
14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
14:30 USA: Handelsbilanz 5/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen
09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung
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MITTWOCH, DEN 8. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
16:00 USA: Großhandelslagerbestände
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle
21:00 USA: Konsumentenkredite
SONSTIGE TERMINE
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DONNERSTAG, DEN 9. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026
12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung
14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung
DEU: Volkswagen, AR-Sitzung über möglichen weiteren Stellenabbau
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
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FREITAG, DEN 10. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26
15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen
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MONTAG, DEN 13. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister
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DIENSTAG, DEN 14. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 6/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
08:30 CHE: Importpreise 6/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin
USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen
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