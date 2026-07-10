10.07.2026 17:39:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 24. Juli

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MONTAG, DEN 13. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

DEU: Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 5/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Außenministertreffen

EUR: EU-Staaten bestätigen voraussichtlich die Fluggastrecht-Reform

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

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DIENSTAG, DEN 14. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 6/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26

08:30 CHE: Importpreise 6/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Halbjahres-Pk des Handelsverband Deutschland (HDE)

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin

USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen

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MITTWOCH, DEN 15. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

NLD: Airbus, Pre-Close Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26

04:00 CHN: BIP Q2/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 7/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

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DONNERSTAG, DEN 16. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025

06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26

08:00 GBR: Bauproduktion 5/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26

08:00 GBR: BIP 5/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 5/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 17. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 6/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?, Karlsruhe

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten

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MONTAG, DEN 20. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen

12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen

DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day

USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26

09:30 POL: Industrieproduktion 6/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26

11:00 EUR: Bauproduktion 5/26

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/26

16:00 USA: Frühindikator 6/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 21. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

19:30 NLD: Airbus, Business Update

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin

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MITTWOCH, DEN 22. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

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DONNERSTAG, DEN 23. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz

08:30 USA: UPS, Q2-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen

17:30 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MWB Wertpapierhandelshaus, Hauptversammlung

USA: PG&E, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 6/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems zu Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

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FREITAG, DEN 24. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

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