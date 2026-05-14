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14.05.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 28. Mai
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FREITAG, DEN 15. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26
07:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen (10.00 Call)
07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)
14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung
14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26
15:15 USA: Industrieproduktion 4/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte,
Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026
10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
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MONTAG, DEN 18. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen
16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26
09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: NAHB-Index 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris
FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg
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DIENSTAG, DEN 19. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen
10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung
10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung
10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung
11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung
11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung
12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung
14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung
16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung
16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Chartered, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26
11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin
10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg
USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View
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MITTWOCH, DEN 20. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen
10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung
10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung
10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung
10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung
10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf
10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung
10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung
11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung
11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach
12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung
14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung
14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung
15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung
16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung
16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung
17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung
18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung
20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q1-Zahlen
USA: Intuit, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney
09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München
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DONNERSTAG, DEN 21. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz
07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen
07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk
08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen
09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Init, Hauptversammlung
10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung
10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung
10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung
10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung
10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung
10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung
10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung
12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung
14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung
14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung
14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung
15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung
15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day
19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Stellantis, Investor Day
USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
USA: Spotify, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26
01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26
02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26
08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Industrieproduktion 4/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Bauproduktion 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor
SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg
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FREITAG, DEN 22. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz
07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen
08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung
09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung
10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung
10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung
10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung
11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal
11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung
18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26
08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney
BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel
SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg
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MONTAG, DEN 25. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26
14:30 USA: CFNA-Index 4/26
HINWEIS
DEU: Pfingsmontag, Feiertag, Börse geschlossen
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 26. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz
15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
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MITTWOCH, DEN 27. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen
09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung
10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung
10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung
10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung
11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag
15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)
16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
19:00 USA: Meta, Hauptversammlung
22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos
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DONNERSTAG, DEN 28. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung
10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg
11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung
12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung
13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen
15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung
17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen
20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung
22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
08:00 NOR: BIP Q1/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26
12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
14:30 USA: Realeinkommen 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos
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