WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 29. April

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DONNERSTAG, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DocMorris , Q1-Umsatz

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fuchs, Capital Markets Day

FRA: Kering, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36

08:00 GBR: BIP 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26

15:15 USA: Industrieproduktion 3/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz -Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende , Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil

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FREITAG, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26

10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia

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MONTAG, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26

11:00 EUR: Bauproduktion 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover

+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA

+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein

+13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales

+14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung»

+1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»

18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde , Berlin

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DIENSTAG, DEN 21. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz

10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day

22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26

09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26

09:30 POL: Industrieproduktion 3/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26

16:00 USA: Lagerbestände 2/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung»

+14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)

+14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?»

+15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen»

14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

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MITTWOCH, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin

09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M.

12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund

13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover

+13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit:

- Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

- Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident

- Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen

- Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)

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DONNERSTAG, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)

07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech , Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)

07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

USA: PG&E, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»

10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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FREITAG, DEN 24. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug

07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)

07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia

CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26)

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MONTAG, DEN 27. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse - Q1-Zahlen, Eschborn

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26

SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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DIENSTAG, DEN 28. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen, Stockholm

10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung

11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

17:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen, Trondheim

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: PACCAR, Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26

10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen

11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26

JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.

09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)

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MITTWOCH, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank - Q1-Zahlen, Frankfurt/M.

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin , Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re - Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

DEU: Nagarro, Geschäftsbericht

DEU: Einhell, Jahreszahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26

10:00 EUR: Geldmenge M3

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26

14:30 USA: Baubeginne 3/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

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