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20.08.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 3. September
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FREITAG, DEN 21. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen
11:30 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
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MONTAG, DEN 24. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: CFNA-Index 7/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover
13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon
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DIENSTAG, DEN 25. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg
10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26
08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 26. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln
10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin
10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin
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DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (14.00 Pk und Analystencall)
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Autodesk, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q2/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms
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FREITAG, DEN 28. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung
DEU: LBBW, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
07:00 FIN: BIP Q2/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
08:00 SWE: BIP Q2/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf
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MONTAG, DEN 31. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26
11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26
SONSTIGE TERMINE
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DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten
12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/26
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Arbeitsosenquote 7/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: Bauinvestionen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg
Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)
IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
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MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Bayer, Crop Science Investor Event
INT: Broadcom, Q3-Zahlen
USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
USA: Snowflake, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig)
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin
DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf
09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26)
U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow
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DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026
18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen
DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts
USA: Ciena, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26
09:00 CHE: BIP Q2/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Handelsbilanz 7/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff
DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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