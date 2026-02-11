Wockhardt: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wockhardt hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at