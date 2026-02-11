|
11.02.2026 06:31:28
Wockhardt: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Wockhardt hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 8,88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!