Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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14.05.2026 04:59:20
Women's workwear: When proper fit becomes a safety issue
With limited options, many women in trades and industry have to wear men's workwear. But a poor fit causes discomfort and can compromise safety. Now, some firms are stepping up to design safer, better-fitting gear.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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