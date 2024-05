Wonder Fibromats: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wonder Fibromats gab am 15.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,87 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,07 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wonder Fibromats im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,58 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,69 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,70 Milliarden INR, während im Vorjahr 4,02 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at