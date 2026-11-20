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20.11.2026 22:29:11
WorldGym Q3 Income Rises
(RTTNews) - On Friday, WorldGym Corp. (2762.TW) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income rose by 56.04 percent to NT$176.61 million from NT$113.18 million in the previous year.
Earnings per share rose to NT$1.62 from NT$1.04 in the previous year.
Income before tax increased by 62 percent to NT$224.63 million from NT$138.66 million last year.
Operating Revenue rose by 5.5 percent to NT$2.979 billion from NT$2.823 billion in the previous year.
On the Taiwan Stock Exchange, the shares were trading 2.14 percent down at NT$73.00
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