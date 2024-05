Wuxi Paike New Materials and Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuxi Paike New Materials and Technology A hat am 30.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 820,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 668,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,06 CNY. Im Vorjahr hatte Wuxi Paike New Materials and Technology A 4,36 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,78 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,60 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,20 CNY sowie einen Umsatz von 3,60 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at