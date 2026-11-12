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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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12.11.2026 21:00:01

Xanadu Quantum Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Xanadu Quantum Technologies (NASDAQ:XNDU) announced progress on its photonic hardware roadmap alongside expanded research investments. Developing fault-tolerant quantum hardware -- which indicates a system capable of completing calculations free of uncorrectable errors -- demands systematic loss reduction before commercial scaling.

Long-term investors need to evaluate whether technical milestones keep pace with capital outlays. Three things management said on the earnings call stand out.

Xanadu's photonic quantum computers use light particles to perform calculations at room temperature without massive cooling equipment. Reducing optical loss, the amount of light lost as signals pass through components, remains the main barrier to fault tolerance. Management reduced optical switch loss to 7 millidecibels from 20 millidecibels last year, advancing its technical road map.

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