XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Der MDAX schloss den Donnerstagshandel im Plus ab.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent stärker bei 25 382,71 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,693 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,409 Prozent schwächer bei 25 193,38 Punkten in den Handel, nach 25 296,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 169,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 498,93 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,23 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 05.08.2024, den Stand von 23 964,39 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 26 965,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 666,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 5,42 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 4,05 Prozent auf 2,44 EUR), Lufthansa (+ 3,18 Prozent auf 5,91 EUR), LANXESS (+ 3,08 Prozent auf 25,13 EUR), EVOTEC SE (+ 2,88 Prozent auf 6,07 EUR) und Fraport (+ 2,47 Prozent auf 46,44 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-4,89 Prozent auf 87,50 EUR), TeamViewer (-3,58 Prozent auf 11,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,47 Prozent auf 59,20 EUR), thyssenkrupp (-2,26 Prozent auf 3,03 EUR) und RATIONAL (-1,93 Prozent auf 865,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 987 316 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20,155 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 5,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at