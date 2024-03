XETRA-Handel Das macht der MDAX aktuell

Am Montag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 25 939,41 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 249,615 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,567 Prozent schwächer bei 25 836,47 Punkten, nach 25 983,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 794,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 022,99 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 25 728,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 622,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der MDAX 27 998,63 Punkte auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,35 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 5,37 Prozent auf 76,12 EUR), Delivery Hero (+ 5,11 Prozent auf 25,21 EUR), HelloFresh (+ 4,61 Prozent auf 7,17 EUR), TAG Immobilien (+ 2,37 Prozent auf 12,31 EUR) und SMA Solar (+ 2,20 Prozent auf 57,95 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Gerresheimer (-2,58 Prozent auf 102,10 EUR), Stabilus SE (-2,39 Prozent auf 59,20 EUR), HENSOLDT (-2,36 Prozent auf 33,12 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 25,56 EUR) und Jungheinrich (-1,93 Prozent auf 30,54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 730 246 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 17,431 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at