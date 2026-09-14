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DAX im Blick 14.09.2026 15:58:53

XETRA-Handel DAX fällt nachmittags zurück

XETRA-Handel DAX fällt nachmittags zurück

Der DAX fällt am ersten Tag der Woche.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent leichter bei 25 429,17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,273 Prozent auf 25 498,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 568,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 339,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 548,78 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 440,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 635,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 23 698,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,63 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), Deutsche Börse (+ 2,90 Prozent auf 284,30 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 49,45 EUR), Symrise (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,60 Prozent auf 39,44 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil HOCHTIEF (-8,55 Prozent auf 380,60 EUR), Siemens Energy (-8,03 Prozent auf 132,68 EUR), Infineon (-7,67 Prozent auf 54,07 EUR), MTU Aero Engines (-3,70 Prozent auf 331,00 EUR) und RWE (-3,28 Prozent auf 57,88 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 608 532 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 49,37 2,60% Bayer
Deutsche Börse AG 281,20 1,74% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,58 3,26% Fresenius Medical Care (FMC) St.
HOCHTIEF AG 377,60 -8,92% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,25 -6,83% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 329,30 -3,94% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 57,64 -3,52% RWE AG St.
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