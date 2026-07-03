XETRA-Handel: DAX liegt am Mittag im Plus

Am Freitag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,30 Prozent höher bei 25 658,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,716 Prozent auf 25 763,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 580,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 809,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 611,69 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,78 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Wert von 24 795,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Wert von 23 934,13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,56 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 809,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit EON SE (+ 3,59 Prozent auf 19,03 EUR), Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), RWE (+ 1,72 Prozent auf 57,84 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,66 Prozent auf 380,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,64 Prozent auf 495,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 090,60 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 26,38 EUR), Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,16 Prozent auf 492,90 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 852 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 208,441 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at