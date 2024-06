XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 18 162,53 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,758 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,137 Prozent auf 18 300,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 325,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 075,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 307,61 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 18 693,37 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 18 261,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 15 829,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 1,48 Prozent auf 21,99 EUR), SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 181,72 EUR), Covestro (+ 1,19 Prozent auf 54,50 EUR), Porsche (+ 1,08 Prozent auf 71,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 23,32 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Airbus SE (ex EADS) (-9,82 Prozent auf 134,45 EUR), Merck (-5,72 Prozent auf 157,50 EUR), MTU Aero Engines (-3,50 Prozent auf 220,80 EUR), Sartorius vz (-2,40 Prozent auf 219,40 EUR) und Continental (-1,99 Prozent auf 54,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 569 337 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,338 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at