Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Am Freitag klettert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 25 411,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,051 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,769 Prozent auf 25 409,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25 215,52 Punkten am Vortag.

Bei 25 435,74 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 396,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 590,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26 367,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 767,96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,56 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 43,93 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 120,94 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 344,00 EUR) und Siemens (+ 1,62 Prozent auf 254,35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-2,10 Prozent auf 32,60 EUR), adidas (-1,55 Prozent auf 171,05 EUR), Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 82,78 EUR), Symrise (-0,76 Prozent auf 96,44 EUR) und Henkel vz (-0,61 Prozent auf 87,86 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 272 288 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at