XETRA-Handel: MDAX am Mittag in der Gewinnzone

Der MDAX befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent höher bei 32 747,13 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 378,098 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 32 660,43 Punkte an der Kurstafel, nach 32 582,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 837,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 621,27 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 365,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 951,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der MDAX auf 30 006,05 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,70 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,72 Prozent auf 61,15 EUR), PUMA SE (+ 3,28 Prozent auf 28,93 EUR), KION GROUP (+ 2,20 Prozent auf 40,84 EUR), RENK (+ 2,18 Prozent auf 46,31 EUR) und Sartorius vz (+ 2,18 Prozent auf 234,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Porsche vz (-2,41 Prozent auf 48,61 EUR), Salzgitter (-2,37 Prozent auf 57,60 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 58,00 EUR), Fraport (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR) und AUTO1 (-1,21 Prozent auf 24,54 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 191 789 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,268 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 6,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at