Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|MDAX-Kursverlauf
|
19.02.2026 09:29:21
XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 31 760,34 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 374,071 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 31 733,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 742,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 567,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 763,18 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,21 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 385,57 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 28 656,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 584,25 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell DWS Group GmbH (+ 4,72 Prozent auf 62,15 EUR), Lufthansa (+ 2,33 Prozent auf 9,40 EUR), TAG Immobilien (+ 2,01 Prozent auf 16,27 EUR), Aroundtown SA (+ 1,81 Prozent auf 2,93 EUR) und TeamViewer (+ 1,47 Prozent auf 4,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen freenet (-6,45 Prozent auf 31,34 EUR), flatexDEGIRO (-3,67 Prozent auf 32,00 EUR), RENK (-1,84 Prozent auf 59,91 EUR), KRONES (-1,70 Prozent auf 138,40 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,48 Prozent auf 79,80 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 626 479 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.02.26
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,04
|2,70%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|60,10
|0,33%
|flatexDEGIRO AG
|30,32
|0,80%
|freenet AG
|30,86
|-0,19%
|KRONES AG
|134,60
|1,66%
|Lufthansa AG
|9,11
|0,55%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,90
|1,01%
|RENK
|60,80
|-0,26%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,30
|0,73%
|TAG Immobilien AG
|16,27
|-0,31%
|TeamViewer
|4,72
|-1,38%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|100,00
|1,99%
|WACKER CHEMIE AG
|79,25
|1,47%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 717,34
|0,76%