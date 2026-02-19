Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

MDAX-Kursverlauf 19.02.2026 09:29:21

XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 31 760,34 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 374,071 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 31 733,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 742,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 567,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 763,18 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,21 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 385,57 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 28 656,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 584,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell DWS Group GmbH (+ 4,72 Prozent auf 62,15 EUR), Lufthansa (+ 2,33 Prozent auf 9,40 EUR), TAG Immobilien (+ 2,01 Prozent auf 16,27 EUR), Aroundtown SA (+ 1,81 Prozent auf 2,93 EUR) und TeamViewer (+ 1,47 Prozent auf 4,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen freenet (-6,45 Prozent auf 31,34 EUR), flatexDEGIRO (-3,67 Prozent auf 32,00 EUR), RENK (-1,84 Prozent auf 59,91 EUR), KRONES (-1,70 Prozent auf 138,40 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,48 Prozent auf 79,80 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 626 479 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
