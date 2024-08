XETRA-Handel: MDAX legt zu

So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent fester bei 25 214,35 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 246,508 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,046 Prozent stärker bei 25 109,37 Punkten in den Handel, nach 25 097,86 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 093,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 224,92 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 176,06 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 30.04.2024, einen Wert von 26 264,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 28 706,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent abwärts. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 665,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,31 Prozent auf 146,60 EUR), FUCHS SE VZ (+ 5,92 Prozent auf 39,74 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,70 Prozent auf 74,05 EUR), Gerresheimer (+ 2,67 Prozent auf 98,10 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,99 Prozent auf 36,31 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,48 Prozent auf 35,39 EUR), LANXESS (-2,40 Prozent auf 24,41 EUR), WACKER CHEMIE (-2,39 Prozent auf 91,46 EUR), Aurubis (-2,02 Prozent auf 70,25 EUR) und HelloFresh (-1,29 Prozent auf 5,68 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 042 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2024 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

