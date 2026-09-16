XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,51 Prozent aufwärts auf 31 293,82 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 347,739 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,319 Prozent fester bei 31 234,92 Punkten in den Handel, nach 31 135,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 020,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 308,89 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,791 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der MDAX mit 32 586,54 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 30 100,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,01 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,79 Prozent auf 38,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,55 Prozent auf 140,20 EUR), Siltronic (+ 2,94 Prozent auf 70,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,89 Prozent auf 34,23 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil DEUTZ (-3,42 Prozent auf 11,59 EUR), Bechtle (-2,37 Prozent auf 34,60 EUR), freenet (-1,51 Prozent auf 24,72 EUR), AUTO1 (-1,34 Prozent auf 19,14 EUR) und Porsche Automobil (-1,26 Prozent auf 28,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 378 469 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,321 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at