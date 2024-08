XETRA-Handel MDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 24 030,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 235,370 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,361 Prozent auf 24 145,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24 233,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 24 155,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 812,82 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der MDAX bei 25 545,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 695,33 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.08.2023, einen Stand von 27 911,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 10,46 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Knorr-Bremse (+ 2,25 Prozent auf 70,30 EUR), Delivery Hero (+ 2,19 Prozent auf 20,98 EUR), Ströer SE (+ 1,90) Prozent auf 59,10 EUR), KRONES (+ 1,21 Prozent auf 117,40 EUR) und Gerresheimer (+ 1,13 Prozent auf 98,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-4,04 Prozent auf 5,23 EUR), Scout24 (-3,34 Prozent auf 69,40 EUR), PUMA SE (-3,22 Prozent auf 35,77 EUR), TAG Immobilien (-2,82 Prozent auf 13,76 EUR) und AIXTRON SE (-2,69 Prozent auf 18,83 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 468 428 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,385 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at