JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Performance im Blick
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07.10.2026 17:58:26
XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab
Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,31 Prozent leichter bei 30 143,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,619 Prozent leichter bei 30 354,11 Punkten, nach 30 543,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 596,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 110,44 Zählern.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,01 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 405,44 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 32 627,04 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 30 836,16 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,70 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 3,79 Prozent auf 23,00 EUR), Porsche Automobil (+ 3,35 Prozent auf 25,33 EUR), AUMOVIO (+ 2,46 Prozent auf 37,55 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR) und AUTO1 (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Salzgitter (-5,71 Prozent auf 45,58 EUR), KION GROUP (-5,03 Prozent auf 33,96 EUR) und RENK (-4,82 Prozent auf 34,44 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 133 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentaldaten
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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