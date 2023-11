XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Der MDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 26 083,22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 241,056 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,082 Prozent tiefer bei 26 114,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 135,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 139,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 081,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,837 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.10.2023, den Stand von 24 079,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wurde der MDAX mit 27 304,11 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.11.2022, den Wert von 25 635,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 1,48 Prozent auf 31,55 EUR), GEA (+ 0,63 Prozent auf 33,56 EUR), Gerresheimer (+ 0,53 Prozent auf 85,10 EUR), LANXESS (+ 0,49 Prozent auf 22,69 EUR) und Scout24 (+ 0,48 Prozent auf 62,78 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,61 Prozent auf 26,12 EUR), HelloFresh (-2,60 Prozent auf 14,23 EUR), KION GROUP (-2,40 Prozent auf 32,17 EUR), Lufthansa (-1,82 Prozent auf 7,83 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,05 Prozent auf 113,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 051 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,862 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,20 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,74 Prozent bei der RTL-Aktie an.

