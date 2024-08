XETRA-Handel MDAX verliert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent leichter bei 24 042,65 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 235,370 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 145,93 Zählern und damit 0,361 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 233,38 Punkte).

Bei 24 155,14 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 041,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wurde der MDAX mit 25 545,97 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 695,33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 911,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,42 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Ströer SE (+ 1,55 Prozent auf 58,90 EUR), HELLA GmbH (+ 1,05 Prozent auf 86,90 EUR), Talanx (+ 0,31 Prozent auf 64,50 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,22 Prozent auf 68,90 EUR) und ENCAVIS (+ 0,00 Prozent auf 17,02 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 60,30 EUR), EVOTEC SE (-2,11 Prozent auf 5,33 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,10 Prozent auf 140,00 EUR), Befesa (-2,09 Prozent auf 26,18 EUR) und LANXESS (-1,93 Prozent auf 21,32 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 466 738 Aktien gehandelt. Mit 16,385 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,12 Prozent bei der RTL-Aktie an.

