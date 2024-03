XETRA-Handel MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Der MDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 26 665,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 248,596 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 665,27 Zählern und damit 0,006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 666,96 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 739,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 652,33 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 26.02.2024, einen Stand von 25 785,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 943,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, lag der MDAX bei 26 484,15 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,646 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 42,02 EUR), CTS Eventim (+ 1,56 Prozent auf 74,90 EUR), LANXESS (+ 1,24) Prozent auf 25,24 EUR), Nordex (+ 1,20 Prozent auf 12,20 EUR) und Talanx (+ 1,19 Prozent auf 72,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Aroundtown SA (-1,34 Prozent auf 1,66 EUR), AIXTRON SE (-1,28 Prozent auf 25,37 EUR), thyssenkrupp (-1,12 Prozent auf 4,95 EUR), HUGO BOSS (-0,86 Prozent auf 53,24 EUR) und EVOTEC SE (-0,70 Prozent auf 13,39 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die HENSOLDT-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 376 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,502 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

