Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen

Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 31 535,60 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 316,286 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 31 643,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 512,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 530,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 728,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2025, bei 29 957,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2025, notierte der MDAX bei 27 907,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 059,42 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,62 Prozent. 31 752,97 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DWS Group GmbH (+ 5,18 Prozent auf 51,75 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 6,61 EUR), HOCHTIEF (+ 2,91 Prozent auf 191,10 EUR), HelloFresh (+ 2,52 Prozent auf 9,03 EUR) und Gerresheimer (+ 2,13 Prozent auf 48,94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nemetschek SE (-2,00 Prozent auf 122,30 EUR), thyssenkrupp (-1,79 Prozent auf 10,95 EUR), CTS Eventim (-1,54 Prozent auf 102,60 EUR), flatexDEGIRO (-1,41 Prozent auf 25,14 EUR) und LEG Immobilien (-1,39 Prozent auf 70,75 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 451 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 29,851 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,43 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

