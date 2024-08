XETRA-Handel: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,16 Prozent stärker bei 13 818,84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 98,882 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 13 787,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 796,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 777,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 818,84 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,325 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 14 357,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, notierte der SDAX bei 15 134,41 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2023, den Stand von 12 928,94 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,017 Prozent zurück. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Salzgitter (+ 3,17 Prozent auf 15,62 EUR), BayWa (+ 2,06 Prozent auf 12,88 EUR), Sixt SE St (+ 1,92 Prozent auf 63,65 EUR), 1&1 (+ 1,50 Prozent auf 13,50 EUR) und TAKKT (+ 1,30 Prozent auf 10,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ADTRAN (-2,71 Prozent auf 4,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,43 Prozent auf 18,10 EUR), Medios (-0,97 Prozent auf 16,34 EUR), PNE (-0,93 Prozent auf 12,82 EUR) und AUTO1 (-0,82 Prozent auf 9,13 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die AUTO1-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 77 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,236 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at