XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der SDAX gewann am Donnerstag an Wert.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent fester bei 13 953,21 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,290 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,199 Prozent höher bei 13 942,04 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 914,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 932,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 018,14 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,255 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.09.2024, einen Stand von 13 579,16 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, einen Stand von 14 506,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 728,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,955 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell AlzChem Group (+ 4,93 Prozent auf 59,60 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,68 Prozent auf 9,57 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,52 Prozent auf 5,29 EUR), Drägerwerk (+ 3,28 Prozent auf 45,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,05 Prozent auf 5,57 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Kontron (-3,10 Prozent auf 16,54 EUR), Schaeffler (-2,25 Prozent auf 4,78 EUR), Dürr (-2,14 Prozent auf 21,04 EUR), GFT SE (-1,97 Prozent auf 22,35 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,12 Prozent auf 14,18 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 089 769 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,844 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

