XETRA-Handel SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent tiefer bei 13 931,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 99,014 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,213 Prozent tiefer bei 13 917,91 Punkten, nach 13 947,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 917,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 931,29 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 134,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 168,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 12 999,78 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,797 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PNE (+ 2,64 Prozent auf 12,46 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,74 Prozent auf 9,34 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,20 Prozent auf 3,80 EUR), Hypoport SE (+ 0,92 Prozent auf 263,00 EUR) und Douglas (+ 0,86 Prozent auf 21,08 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,74 Prozent auf 18,12 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,49 Prozent auf 53,00 EUR), STRATEC SE (-1,47 Prozent auf 43,65 EUR), IONOS (-1,37 Prozent auf 25,15 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,37 Prozent auf 1,01 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 44 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,336 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Mit 8,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

