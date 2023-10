XETRA-Handel SDAX verliert zum Start

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 12 568,89 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 104,793 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 12 553,01 Punkte an der Kurstafel, nach 12 635,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 12 553,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 571,21 Zähler.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,423 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, stand der SDAX noch bei 12 998,63 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 13 781,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der SDAX 10 800,53 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 4,01 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,41 Prozent auf 64,70 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,97 Prozent auf 7,26 EUR), NORMA Group SE (+ 0,75 Prozent auf 16,19 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,70 Prozent auf 3,61 EUR) und secunet Security Networks (+ 0,65 Prozent auf 185,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ADTRAN (-6,01 Prozent auf 7,04 USD), Südzucker (-4,60 Prozent auf 14,11 EUR), MorphoSys (-3,40 Prozent auf 25,29 EUR), Aroundtown SA (-2,15 Prozent auf 2,27 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,56 Prozent auf 36,61 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 202 968 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,615 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TRATON-Aktie hat mit 3,65 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die pbb-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

