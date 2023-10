XETRA-Handel SDAX zeigt sich schwächer

Der SDAX gibt sich am Freitag schwächer.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 12 340,66 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 103,982 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,831 Prozent tiefer bei 12 288,92 Punkten, nach 12 391,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 341,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 253,14 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der SDAX mit 13 178,83 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Stand von 13 686,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, lag der SDAX noch bei 10 867,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 2,12 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 980,54 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,28 Prozent auf 33,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,33 Prozent auf 1,15 EUR), Aroundtown SA (+ 2,46 Prozent auf 1,98 EUR), NORMA Group SE (+ 2,31 Prozent auf 16,42 EUR) und Amadeus FiRe (+ 1,69 Prozent auf 108,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-4,05 Prozent auf 22,76 EUR), New Work SE (ex XING) (-3,29 Prozent auf 73,50 EUR), flatexDEGIRO (-3,08 Prozent auf 9,13 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2,90 Prozent auf 30,10 EUR) und Klöckner (-2,57 Prozent auf 6,25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 3 631 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,620 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Im Index bietet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

