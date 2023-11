XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 12 965,91 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 105,232 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,343 Prozent auf 12 994,08 Punkte an der Kurstafel, nach 12 949,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 014,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 12 965,91 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 678,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SDAX mit 13 626,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der SDAX auf 11 415,45 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. 11 973,73 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell CEWE Stiftung (+ 2,81 Prozent auf 91,60 EUR), PVA TePla (+ 2,40 Prozent auf 18,34 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,12 Prozent auf 1,25 EUR), CANCOM SE (+ 1,63 Prozent auf 24,90 EUR) und Schaeffler (+ 1,19 Prozent auf 5,11 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,20 Prozent auf 2,24 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,26 Prozent auf 21,92 EUR), Grand City Properties (-1,26 Prozent auf 9,02 EUR), Wüstenrot Württembergische (-1,22 Prozent auf 13,00 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,17 Prozent auf 12,62 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 378 879 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,515 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,57 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 Prozent an der Spitze im Index.

