SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX-Performance im Fokus
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25.06.2026 15:58:50
XETRA-Handel: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,98 Prozent stärker bei 24 982,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent stärker bei 24 810,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 740,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 761,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 009,80 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,213 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 25.05.2026, mit 25 389,10 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 22 957,08 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 23 498,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,81 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Merck (+ 4,89 Prozent auf 146,95 EUR), Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 165,76 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 82,18 EUR), adidas (+ 2,98 Prozent auf 181,25 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,81 Prozent auf 52,62 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,47 Prozent auf 41,11 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,32 Prozent auf 26,09 EUR), BASF (-1,19 Prozent auf 48,31 EUR) und Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 242,00 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 892 133 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,526 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,08 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|177,15
|1,75%
|BASF
|48,06
|-1,37%
|Deutsche Börse AG
|240,40
|-1,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,16
|-0,61%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52,80
|3,53%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,75
|-3,37%
|Infineon AG
|82,01
|4,38%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,56
|0,46%
|Merck KGaA
|147,00
|5,34%
|SAP SE
|130,76
|-2,94%
|Siemens AG
|272,55
|0,85%
|Siemens Energy AG
|164,42
|3,72%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,22
|1,39%
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