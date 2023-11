XETRA-Handel TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

TecDAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 3 136,67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 464,375 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,102 Prozent auf 3 137,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 140,84 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 136,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 140,59 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,832 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 843,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 120,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, stand der TecDAX bei 3 100,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 7,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 1,35 Prozent auf 22,52 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 142,00 EUR), ADTRAN (+ 0,56 Prozent auf 5,39 USD), CANCOM SE (+ 0,29 Prozent auf 27,60 EUR) und TeamViewer (+ 0,22 Prozent auf 13,49 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,61 Prozent auf 26,12 EUR), Siltronic (-0,94 Prozent auf 84,35 EUR), Bechtle (-0,94 Prozent auf 45,39 EUR), Nordex (-0,54 Prozent auf 10,11 EUR) und Nemetschek SE (-0,49 Prozent auf 80,90 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 051 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 163,103 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

