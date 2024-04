XETRA-Handel TecDAX im Minus

Der TecDAX bewegt sich am Freitag auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 3 190,74 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 488,140 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,072 Prozent tiefer bei 3 208,52 Punkten, nach 3 210,84 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 175,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 208,52 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 4,06 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 3 391,18 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 19.01.2024, mit 3 267,74 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 294,26 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,03 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,63 Prozent auf 43,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 37,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 21,18 EUR), QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 37,21 EUR) und TeamViewer (+ 0,32 Prozent auf 12,43 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-4,09 Prozent auf 267,50 EUR), AIXTRON SE (-3,43 Prozent auf 21,66 EUR), SMA Solar (-2,90 Prozent auf 46,18 EUR), ATOSS Software (-2,83 Prozent auf 240,50 EUR) und EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 13,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 325 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die 1&1-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at