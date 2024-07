XETRA-SCHLUSS/18.000er-Marke im DAX hält - Anleger vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach unten. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 18.164 Punkten, im Tagestief hatte der Index schon bei 18.030 Punkten gelegen. Die kommenden Tage haben es einmal mehr in sich. Am Mittwoch findet lediglich ein verkürzter Handel in den USA statt, am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Zudem wird am Donnerstag in Großbritannien gewählt. Und zum Wochenausklang steht der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Hier dürften die US-Notenbanker genau hinschauen, wie sich der Arbeitsmarkt zeigt. Und am Sonntag folgt die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Zudem befinden sich die Zinsen wieder auf dem Vormarsch, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt bei 2,6 Prozent und liefert damit eine Alternative zu Aktien. Vor diesem Hintergrund verhielten sich die Anleger vorsichtig.

Rückversicherer mit Start der Hurrikan-Saison im Blick

Schwach notierten die Aktien der Rückversicherer in Europa, im DAX verloren Munich Re 3,3 Prozent und Hannover Rück 3,4 Prozent. Hurrikan "Beryl" ist der früheste Hurrikan der Kategorie 4, der jemals verzeichnet wurde, und übertrifft damit Hurrikan Dennis aus dem Jahr 2005. Nach Einschätzung der UBS könnte die Nervosität der Investoren steigen, da für dieses Jahr eine aktive Hurrikan-Saison prognostiziert wird. Der Sektor-Index der Versicherer in Europa büßte 1,6 Prozent ein und war damit der größte Verlierer.

Den Gewinner im DAX stellte die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von 3,8 Prozent, nachdem die Analysten von Redburn ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 41,99 Euro versehen haben.

Die Sartorius-Aktie schloss nach zwischenzeitlichen Abgaben 0,2 Prozent höher. Der langjährige CEO Joachim Kreuzburg strebt keine weitere Amtszeit mehr an. Er stand seit 2003 an der Spitze von Sartorius und dürfte schwer zu ersetzen sein.

Für Hellofresh ging es um 7,7 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf eine Studie von JP Morgan verwiesen. Die Analysten sollen die Aktie von ihrer "Negative Catalyst Watchlist" genommen haben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.164,06 -0,7% +8,36%

DAX-Future 18.323,00 -0,9% +5,44%

XDAX 18.160,34 -0,8% +8,30%

MDAX 25.097,10 -0,6% -7,52%

TecDAX 3.301,64 -0,3% -1,07%

SDAX 14.345,57 -0,5% +2,76%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,38 -5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 3.101,0 58,2 57,8

MDAX 20 30 0 483,2 34,0 26,3

TecDAX 13 17 0 624,9 14,9 17,2

SDAX 23 41 6 86,4 6,4 5,1

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 11:54 ET (15:54 GMT)