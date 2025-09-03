EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 22:42:40

INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius

DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.

===

+ DAX

AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX

AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu 1&1 AGmehr Nachrichten