XETRA-SCHLUSS/DAX lässt gutes erstes Halbjahr langsam ausklingen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag mit angezogener Handbremse nach oben gegangen. Wie bereits in den vergangenen Tagen zu beobachten, herrschte bei den Umsätzen eher Sommerflaute. Der DAX ging am vorletzten Handelstag des ersten Halbjahres 2024 rund 0,3 Prozent höher bei 18.211 Punkten aus dem Handel. Am morgigen Freitag stehen eine Reihe von Inflationsdaten aus Europa und den USA auf der Agenda, die mit Blick auf die Zinssenkungserwartungen Impulse liefern könnten. Am Sonntag steht die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich an - Ausgang ungewiss. Die Anleger dürften sich mit Blick auf diese Termine auch am letzten Handelstag des ersten Halbjahre bedeckt halten.

Gutes erstes Halbjahr im DAX neigt sich dem Ende zu

Alles in allem ist das morgen endende erste Halbjahr für den DAX mit einem Plus von knapp 8,7 Prozent für die Investoren gut gelaufen. Dabei lieferten die ersten drei Monate die Performance, im zweiten Quartal kam nichts mehr hinzu. Den Gewinner stellten Siemens Energy, die Aktie hat sich in den ersten sechs Monaten verdoppelt. Das Schwergewicht SAP hat um gut ein Drittel zugelegt und ist damit für einen guten Teil der Index-Performance verantwortlich. Rheinmetall mit 65 Prozent waren mit Ansage. Kein Unternehmen aus dem für Deutschland so wichtigen Automobilsektor konnte den Index schlagen. Conti verloren 31, BMW und Porsche AG rund 12 und volkswagen-aktie">VW 7 Prozent. Allein Mercedes Benz Group lieferte eine leicht positive Rendite. Nach dem Absturz diese Woche rutschte zudem Airbus (-6,7%) noch in den negativen Bereich.

Von Unternehmensseite war es am Donnerstag eher ruhig. Um gleich 9,6 Prozent ging es nach den endgültigen Zahlen von Schott nach oben. Als "erleichternd" wurde nach Aussage eines Aktienhändlers der bestätigte Ausblick aufgenommen. So stuften die Analysten von Stifel die EBITDA-Prognose als erreichbar ein. Die Aktien von Manz fielen um 17,2 Prozent nach einer neuerlichen Gewinnwarnung . Umsatz und Gewinn sollen der neuen Prognose zufolge im laufenden Jahr deutlich unter Vorjahr liegen.

Für LEG Immobilien ging es um 2,6 Prozent nach oben mit einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auch TAG Immobilien (+2,1%) haben die Analysten nun auf "Buy" genommen. Zu dem Sektor hieß es von den Analysten der Deutschen Bank, dass abgesehen von der jüngsten politischen Belastung sich die Stimmung eindeutig von den eher gedrückten Niveaus vor einem Jahr verbessert habe.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.210,55 +0,3% +8,68%

DAX-Future 18.380,00 +0,2% +5,76%

XDAX 18.207,97 +0,3% +8,59%

MDAX 25.363,34 +0,1% -6,54%

TecDAX 3.328,08 -0,0% -0,28%

SDAX 14.355,80 +0,4% +2,83%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,04 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 18 0 3.080,3 56,1 59,1

MDAX 23 25 2 403,7 26,8 31,9

TecDAX 12 17 1 749,5 17,0 16,5

SDAX 31 36 3 81,1 5,8 5,7

===

