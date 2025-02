NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,34 Euro belassen. Der Pharma-Verpackungszulieferer habe den Ausblick bestätigt und rechne mit einem stärkeren zweiten Geschäftshalbjahr, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Im Auftaktquartal seien negative Währungseffekte und eine zeitweise niedrigere Nachfrage bei Polymerspritzen durch höhere Kapazitäten für bereits geschlossene Verträge kompensiert worden./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.