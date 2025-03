FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Schott Pharma von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 22 auf 29 Euro angehoben. Schott Pharma zähle bei Verpackungen und Verabreichungssystemen fu?r injizierbare Arzneimittel zu den Weltmarktfu?hrern, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies eröffnet dem Unternehmen in diesem u?berdurchschnittlich schnell wachsenden Markt attraktive Wachstumsperspektiven./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 13:34 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 13:45 / MEZ



