XETRA-SCHLUSS/DAX verfehlt neues Rekordhoch nur knapp

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang den Handel beendet. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 16.961 Punkten, im Tageshoch trennten ihn nur noch 36 Punkte vom Rekordhoch. Erneut lieferte die Berichtssaison die Impulse. Positiv bei Sartorius, bei RWE enttäuschte dagegen der Ausblick. Die großen deutschen Unternehmen schaffen es mehrheitlich, trotz einer schleppenden Wirtschaft und einem schwierigen Umfeld, ihre Gewinne zu steigern.

Trübe Nachrichten gab es dagegen vom Konsum. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat wegen der vielen Krisen und Kriege einen Dämpfer erlitten. "Das Konsumklima hat zu Jahresbeginn einen herben Rückschlag hinnehmen müssen", so Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM.

Sartorius blickt optimistischer in die Zukunft

Die Geschäftszahlen von Sartorius (+9,9%) sorgten für eine positive Überraschung. Nach Belastungen durch den Lagerbestandsabbau bei Kunden und eine schwache Nachfrage in China wird im Ausblick auf das laufende Jahr wieder ein profitables Wachstum erwartet. Die Analysten von Jefferies lobten unter anderem den Auftragseingang. Im Fahrwasser stiegen Merck KGaA um 6,0 Prozent.

Enttäuschend aufgenommene Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile belasteten das Sentiment der Deutschen Telekom (-0,8%). Der US-Mobilfunkanbieter meldete einen Gewinn von 2,01 Milliarden Dollar oder 1,67 Dollar pro Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,91 Dollar je Aktie deutlich mehr erwartet. Allerdings konnte T-Mobile US die Zahl der attraktiven Vertragskunden stärker als erwartet steigern.

Bereits früh im Jahr musste RWE (-6,0%) den Ausblick für 2024 nachjustieren, was an der Börse nicht gut ankam. Während RWE auf dem Kapitalmarktag am 28. November ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro in Aussicht stellte, wird dieses nun am unteren Ende der Spanne erwartet. Als Grund nannte der Konzern stark gesunkene Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten.

Kion schlossen nach einem Analysten-Kommentar von Warburg mit einem Plus von 4,1 Prozent, nachdem jüngst vielversprechende Aussagen über die Entwicklung des Auftragseingangs gemacht wurden. Die saisonale Belebung im Gabelstaplersegment sei eingetreten und die neu eingeführten Produkte im Segment Value stießen zudem auf reges Kundeninteresse.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.961,39 +0,3% +1,25%

DAX-Future 17.059,00 +0,3% +0,75%

XDAX 16.954,65 +0,2% +1,11%

MDAX 26.174,57 +0,4% -3,55%

TecDAX 3.359,87 +0,7% +0,67%

SDAX 13.780,65 +0,5% -1,29%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,38 -23

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 29 11 0 3.966,5 84,5 63,1

MDAX 27 19 4 400,8 17,6 22,6

TecDAX 11 17 2 1.020,6 20,7 17,2

SDAX 35 29 6 103,7 6,8 7,2

===

